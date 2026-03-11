ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１０日（日本時間１１日）にアリゾナ州グレンデールのキャンプ地で行われたホワイトソックスのマイナー選手との練習試合に登板し、４回を１安打無失点、９三振１死球と圧巻の投球を見せたとドジャースの番記者らが自身のＸ（旧ツイッター）で速報した。カリフォルニア・ポスト紙のジャック・ハリス記者は「５９球を投げ、４０球がストライク、うち空振り１７。速球のコントロールはまだ、