アメリカはホルムズ海峡を“逆封鎖”してイランの貿易を封じようとしています。長引く混乱で、日本国内でも、石油関連製品の供給不安が続いていますが、食品加工の現場にも影響が広がっていました。■“逆封鎖”で緊張も…トランプ氏は楽観的な見方示すホルムズ海峡を封鎖するアメリカ軍がイランから来た船に発したとみられる無線の音声。アメリカ軍「アメリカはイランの全港湾および沿岸を正式に封鎖した。これは法的措置だ。航行