出塁率・長打率・OPSでメジャー1位も大谷の後塵を拝す結果MLB公式サイトは16日（日本時間17日）、最新の「打者パワーランキング」を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が開幕前に続いて1位に選出されたが、この結果にファンの間では賛否が巻き起こっている。アストロズのヨルダン・アルバレス外野手を支持する声が多く、異論が噴出する事態となった。大谷は今季、打者として17試合に出場。開幕当初こそ足踏みしたものの、打率