いつからあった機能なんだろ？アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ（Angine de Poitrine）は、カナダ出身の実験音楽バンド。FUJI ROCK FESTIVAL'26の出演が決まったこともあり、日本でも注目度が高まっているグループ（実の兄弟）です。⚡️ ANGINE DE POITRINE#フジロック'26 ダークホース 今年KEXPなどのライブ動画で話題沸騰！ドット柄の謎に包まれた2人組 #AngineDePoitrine先週ニューアルバム『Vol.II』を発売した彼らが