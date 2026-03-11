世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）を最後に現役を退くことを表明した高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１０日、成田空港着の航空機で帰国。オールラウンド部門総合３位でスケート人生を締めくくり「今できる中では、最大限に近いものはできた。まだ実感が湧かないところはある」と振り返った。引退については、ミラノ・コルティナ五輪の前から「少しずつゆっくり考えていた」という。「衰えだったり、実力が