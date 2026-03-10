牛丼チェーンの吉野家は3月12日11時から、定番の牛丼と油そばを組み合わせたセットメニューの販売を開始する。〈販売価格（価格はすべて税込）〉店内価格◆牛丼（並盛）・油そばセット（並盛）950円◆牛丼（並盛）・油そばセット（ミニ）800円テイクアウト価格◆牛丼（並盛）・油そばセット（並盛）933円◆牛丼（並盛）・油そばセット（ミニ）786円「吉野家」※牛丼（小盛、並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛）はサ