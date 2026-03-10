3月8日のオーストラリア戦に勝利し、チェコとの最終戦（3月10日）を残しながらも「WBC2026」1次ラウンドの1位通過が決定した野球日本代表「侍ジャパン」。しかし、日本人メジャーリーガーが躍動する一方、苦しんでいるのが“球界最強打者”ーー。【写真】満塁のチャンスで代打告げられた近藤健介はベンチ内で…オーストラリア戦の7回裏に吉田正尚選手（32、ボストン・レッドソックス）の逆転ツーランが飛び出し、8回裏にも2点