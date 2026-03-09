フェニックス・サンズ vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年3月9日（月）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 111 - 99 シャーロット・ホーネッツ NBAのフェニックス・サンズ対シャーロット・ホーネッツがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはシャーロット・ホーネッツがリードし28-30で終