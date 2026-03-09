25日にチェコ・プラハで開幕ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場する。国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新されリウは補欠となっていたが、8日（日本時間9日）に自身のインスタグラムでも表明。一方で「また来シーズン会いましょう!!」と現役続行の意思を見せた。ミラノのヒロインとなっ