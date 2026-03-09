25日にチェコ・プラハで開幕

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの団体戦と個人戦女子で2冠を達成した20歳のアリサ・リウ（米国）が、25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場する。国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新されリウは補欠となっていたが、8日（日本時間9日）に自身のインスタグラムでも表明。一方で「また来シーズン会いましょう!!」と現役続行の意思を見せた。

ミラノのヒロインとなったリウ。インスタグラムのストーリー機能で「知っている人もいると思うけど、世界選手権は辞退することにしたの。ミラノから帰ってきてから、刺激的なことがたくさん起きていて、今はその時間を大切にしたいと思ってる。みんなのことは遠くから応援しているわ」と記した。

文面の最後には「また来シーズン会いましょう!!」と一言。現役続行の意思を示した。

リウは13歳で全米選手権を制し、「天才少女」と呼ばれた。前回の22年北京五輪は6位入賞するも、同年に電撃引退を表明した。ところが、2年後の24年に電撃復帰。翌年の25年世界選手権を制覇し、20歳で迎えた今大会ではショートプログラム3位からフリーの逆転で金メダルを獲得した。独創的な髪色で、表情豊か。競技力だけでなく、その明るいキャラクターで日本での知名度が高まっていた。

リウは今季、グランプリ・ファイナルと五輪を制覇。世界選手権も優勝すれば、同一シーズンに3大会制覇の偉業となるところだった。代わりに19歳のサラ・エバーハードがエントリーされている。



（THE ANSWER編集部）