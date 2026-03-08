◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目で豪州と対戦。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）が5回に2試合連続の本塁打を放った。吉田は初回の第1打席は四球、3回の第2打席は遊ゴロ、5回の第3打席は空振り三振