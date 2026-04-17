17日午後、天皇皇后両陛下主催の「春の園遊会」に出席したフィギュアスケートの「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手が天皇皇后両陛下と懇談し、17日朝、発表した現役引退と今後について話しました。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで日本のペア史上初となる金メダルを獲得し、17日朝にSNSで今シーズン限りの現役引退を発表した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手は17日午後、天皇皇