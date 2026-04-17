ＴＶプロデューサーのデーブ・スペクターが１７日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）に出演した。番組では京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件をめぐり、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が「首を締めつけて殺した」と供述をしたことを報じた。デーブは「プロの犯罪者じゃないから、少しづつ告白したくなるものなんですよね。とはいえ告白しても反省