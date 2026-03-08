埼玉・戸田市の住宅で父親と伯父とみられる2人の遺体が見つかり、住人の57歳の男が逮捕されました。7日午後4時前、戸田市美女木の住宅の住人の親族から「長年会ってない人がいる。家を確認してほしい」と警察に相談があり、警察官が駆けつけたところ、1階の和室2部屋で2人の男性の遺体が見つかりました。警察は、この家に住む萩原利一容疑者（57）を死体遺棄の疑いで逮捕しました。この家には男性3人が暮らしていて、遺体は萩原容