ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が16日、Xを更新。婚活をしていると明かした。西澤アナは米国のプロレス団体WWE取材のため渡米中。「今回の海外とは別のお話になりますが…実は私、婚活してきました！」と明かした上で「また明日、詳しくお伝えします」と予告。ツーショットの写真を公開したが、男性側はトリミングでカットされていた。西澤アナは出演中のバラエティー番組「チャンスの時間」で結婚について言及している。過去