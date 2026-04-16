今年1月、埼玉県新座市の自宅アパートに女性の遺体を遺棄し、元交際相手の男が逮捕された事件で、警察はきょう、女性を殺害したとして男を再逮捕しました。この事件は今年1月、埼玉県川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体が新座市のアパートで見つかり、元交際相手の山口新容疑者（53）が死体遺棄やストーカー規制法違反などの疑いで逮捕されたものです。その後の捜査で、山本さんを窒息させて殺害したことが分かり、警察はきょう