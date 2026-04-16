今年1月、埼玉県新座市のアパートで行方不明だった女性（51）の遺体が見つかった事件で、このアパートに住む53歳の男が女性を殺害したとして逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは無職の山口新容疑者（53）です。警察によりますと、山口容疑者は今年1月、埼玉県内で知人の山本早苗さん（51）を何らかの方法で窒息させ殺害した疑いがもたれています。山本さんは、今年1月6日から行方不明となっていて、その後、山口容疑者の自