埼玉県新座市のアパートで1月、女性の遺体が遺棄された事件で、県警は16日、女性を殺害したとして、殺人容疑で元交際相手の無職山口新容疑者（53）＝同市＝を再逮捕した。「やっていません」と容疑を否認している。県警は恋愛感情のもつれがあったとみて動機を調べる。再逮捕容疑は1月7日午前1時ごろ〜8日午後7時50分ごろ、埼玉県内かその周辺で、同県川越市の会社員山本早苗さん＝当時（51）＝を何らかの方法で窒息させ殺害し