食楽web ●福岡県粕屋町は“バラの町”。花屋が営むカフェで生まれた、無農薬の食用バラから仕立てるローズシロップをご紹介します。着色料・香料不使用。やさしい甘さと香りが広がる、粕屋町らしい一本です。 博多駅から電車で約10分の福岡県粕屋町は、住宅地が広がる一方で田んぼも残る穏やかなベッドタウンですが、実は“バラの町”としても知られています。 町で親しまれている駕与丁公園のバラ園では、見頃になると