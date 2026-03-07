◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。源田壮亮内野手（33）が盗塁の際に相手のタッチを巧みにかわす走塁を見せたが、惜しくもアウトとなった。同点の4回だった。2死から四球で出塁した源田は、打者・坂本の場面で盗塁を試みた。坂本が出塁すれ