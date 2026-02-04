3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場予定の、侍ジャパン選手について1月26 日(月)に発表した29名に加えて、残りの1名が吉田正尚選手(レッドソックス）に決まり、代表30人が出揃う。なお、最終の公式選手ロースターは、日本時間 2月6 日(金)に「World Baseball Classic, Inc.(WBCI)」より発表される予定。WBC日本代表は以下の通り。＜投手＞1松井 裕樹（パドレス) ☆3大会連続3回目「侍ジャパンに選出し