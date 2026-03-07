源田は大谷満塁弾時のベンチの様子を明かした(C)Getty Images大谷の鮮やかな一発で勝利をもたらした。日本代表「侍ジャパン」は3月6日に行われた第6回WBC1次ラウンドC組初戦の台湾戦（東京ドーム）に13ー0と7回コールド勝ち。【動画】千両役者すぎる…大谷翔平のグランドスラムをチェックお茶点てポーズも！「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は初回の第1打席をいきなり二塁打とすると圧巻だったのは2回の第2打席だった。