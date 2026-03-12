侍ジャパン・源田壮亮【写真：Getty Images】フルカウント

WBC 侍ジャパンの源田壮亮が残した打率1位「.571」が話題に

by ライブドアニュース編集部

  • WBC1次ラウンドを4戦全勝で終え、プールCを1位で通過した侍ジャパン
  • 源田壮亮が残した打率は.571で、大谷翔平の.556を上回った
  • SNSでは「予想できなかった」「源田さんが頼りやな」などの反応が見られた
