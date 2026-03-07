the band apartによる大阪限定イベント＜SMOOTH LIKE GREENSPIA＞が2026年10月10日(土)、11日(日)の2日間にわたり大阪 服部緑地野外音楽堂にて開催されることが決定した。今回はイベントが10年目を迎え、記念もかねての2DAYS開催となる。DAY1(10/10)は、the band apartによる夕方の野外ワンマン。DAY2(10/11)は対バン企画になるとのことだ。対バンアーティストは後日発表となる。チケット受付はGREENSモバイル会員先行(抽選)および