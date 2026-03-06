ニセ警察官を装った詐欺電話の手口で、大分県九重町の70代女性が現金約500万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、今年2月、女性の携帯電話に通信事業者を名乗る人物から「犯罪に関与していて、警察から電話がある」と連絡がありました。 その後、東京の警察官や東京地検の検事を名乗る男から「捜査対象になっている。関与していないことを証明するため、紙幣番号を確認する必要がある」などと電話で告げら