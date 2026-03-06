大分市内の高校生が自転車の盗難被害防止への取り組みを競う「鍵かけグランプリ2025」で、鶴崎工業高校が最優秀賞に選ばれました。 【写真を見る】自転車「鍵かけグランプリ2025」鶴崎工業高校が最優秀賞大分市 この大会は、高校生の防犯意識を高めることを目的に大分市内3つの警察署が合同で実施しています。 今年は8校が参加し、去年10月から3か月間、自転車の盗難防止に向けた取り組みを競い合いました。その結果、期間中