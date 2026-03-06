選抜高校野球大会の抽選会が行われた第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。19日の開幕カードでは昨夏王者の沖縄尚学と帝京（東京）が激突。いきなりの好カードが実現した。会場がどよめきに包まれた。昨夏の第107回全国高校野球選手権大会を制し旋風を巻き起こした沖縄尚学と、16年ぶりの春の甲子園出場となり、春夏合わせて優勝3回、準優勝2回を誇る帝京が激突。しかも開会式直後の開幕カード