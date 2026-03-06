Bigblue Techは3月6日に、次世代電池技術である全固体電池を採用したモバイルバッテリー「PF8」「PF10」「PF20」を発売する。●次世代電池技術である全固体電池を採用今回、発売される「PF8」「PF10」「PF20」は、液体成分を1％未満まで削減した全固体電解質を用いた電池によって、安全性そのものを根本から再設計したモバイルバッテリー。全固体電解質を用いた電池を採用することで、熱暴走の要因となる内部短絡の発生を抑制