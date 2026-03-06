[3.5 プレミアリーグ第29節](Tottenham Hotspur Stadium)※29:00開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 4 ケビン・ダンソDF 23 ペドロ・ポロDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 6 ジョアン・パリーニャMF 11 マティス・テルMF 14 アーチー・グレイMF 29 パペ・マタル・サールMF 38 SouzaMF 39 ランダル・コロ・ムアニFW 19 ドミニク・ソランケ控えGK 31 アントニン・キンスキーGK 40 ブランド