トッテナムvsクリスタル・パレス スタメン発表
[3.5 プレミアリーグ第29節](Tottenham Hotspur Stadium)
※29:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 11 マティス・テル
MF 14 アーチー・グレイ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 38 Souza
MF 39 ランダル・コロ・ムアニ
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 イブ・ビスマ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 52 カラム・オルセシ
MF 57 R. Kyerematen
FW 9 リシャルリソン
監督
イゴール・トゥドール
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 26 クリス・リチャーズ
DF 34 チャディ・リアド
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 18 鎌田大地
MF 20 アダム・ウォートン
MF 29 エバン・ゲサン
FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 11 ブレナン・ジョンソン
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります