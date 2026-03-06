[3.5 プレミアリーグ第29節](Tottenham Hotspur Stadium)

※29:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 11 マティス・テル

MF 14 アーチー・グレイ

MF 29 パペ・マタル・サール

MF 38 Souza

MF 39 ランダル・コロ・ムアニ

FW 19 ドミニク・ソランケ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 76 ジェームズ・ロウズウェル

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 8 イブ・ビスマ

MF 22 コナー・ギャラガー

MF 52 カラム・オルセシ

MF 57 R. Kyerematen

FW 9 リシャルリソン

監督

イゴール・トゥドール

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 26 クリス・リチャーズ

DF 34 チャディ・リアド

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 18 鎌田大地

MF 20 アダム・ウォートン

MF 29 エバン・ゲサン

FW 22 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 44 ワルテル・ベニテス

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 55 ジャスティン・デベニー

FW 11 ブレナン・ジョンソン

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります