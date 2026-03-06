フジテレビは、４月16日から新音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00※初回2時間SP）を放送することが決定した。同局の看板番組である『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、エンタメ情報に精通する「めざましテレビ」エンタメチームがタッグを組み、旬のアーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙にお届け。MCは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）が担当することも決まった。【写真