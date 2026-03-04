ニデック（旧日本電産）の不正会計をめぐる第三者委員会の調査報告書が2026年3月3日に公表された。報告書では、同社の創業者・永守重信氏の強いリーダーシップのもと徹底された「赤字は悪」との考えから、業績目標の達成に向けた強いプレッシャーが不正会計の背景にあったと指摘。永守氏が経営幹部を強く叱責する内容のメールが公開され、SNSで驚きの反響が寄せられている。必達の営業目標は「投資家目線」、「実力を超えるもの」