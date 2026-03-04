圧倒的なボーカルスキルで、ダンス審査での低評価を鮮やかに覆した候補生がスタジオを驚愕させた。【映像】16歳候補生のスゴすぎる『Automatic』2026年3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』では、三次審査に進む合格者12名が発表された。その中で最も大きな波乱を巻き起こしたのが、ダンス審査で14位と出遅れていたHONOKA.M（森穂乃香・16）である。最終結果で総合8位に名前を呼ばれると、ダンス審査ランキングから