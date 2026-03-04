世界的スーパスターも緊急脱出か――。米国とイスラエルから爆撃を受けたイランは中東各国にある米大使館や関連施設などをターゲットに報復を開始した。米国務省は自国民に対して中東地域からの退去を要請する中、サッカー界のスーパースターでサウジアラビア１部アルナスルに所属するポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４１）のプライベートジェット機がスペイン・マドリードに緊急フライトしたことが判明した。イ