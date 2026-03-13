メキシコの生ける伝説、ギジェルモ・オチョアが、またしても歴史の表舞台に立つ可能性が高くなっている。40歳という年齢、そして所属先がキプロスのAELリマソールであることを考えれば、本来なら静かにキャリアの黄昏時を迎えているはずだった。しかし、メキシコ代表の正守護神候補だったルイス・アンヘル・マラゴンが負傷で離脱したことにより、北米W杯での「奇跡の復活」が現実味を帯びてきたのだ。『Mirror』が伝えている。ファ