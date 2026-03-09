インテル・マイアミのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがキャリア通算900ゴールまで、あと「1」に迫った。1日に開催されたメジャーリーグサッカー(MSL)第2節オーランド・シティ戦で今季初ゴールを含む2得点を記録したメッシ。続く7日の第3節DCユナイテッド戦でもゴールをこじ開けた。前半17分にチームが先制して迎えた27分、左サイドから送られたスルーパスに走り込んだメッシがPA内に侵入。相手GKの動きを見極めたループ