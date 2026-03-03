CiONが、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』のエンディング主題歌を担当すること発表した。楽曲のタイトルは「渇望」。張り詰めた静寂から激情へと昇華していくロックバラードで、重層的に重なるブラスと、対照的なツインボーカルが楽曲に緊張感と解放感をもたらす作品に仕上がっているという。守り奪って 勝ち抜いたって 繰り返すんだ、そうでしょう？」「大地を揺るがす私は頂。」 終わらない戦いの円環と、頂に立つ