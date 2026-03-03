CiON¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡ÙED¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡£¡Ö¥ê¥à¥ë¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
CiON¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö³éË¾¡×¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤¿ÀÅ¼ä¤«¤é·ã¾ð¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢½ÅÁØÅª¤Ë½Å¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¹¤È¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬³Ú¶Ê¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤È²òÊü´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼é¤êÃ¥¤Ã¤Æ ¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Ã¤Æ ·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤À¡¢¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡ÖÂçÃÏ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹»ä¤ÏÄº¡£¡× ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤Î±ß´Ä¤È¡¢Äº¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤Î³Ð¸ç¤È¶ìÇº¡£¤³¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎËÜ¼Á¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£²Î»ì¤Î²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¥Ö¥é¥¹¤Î¤¦¤Í¤ê¤È¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
Âè4´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿CiON¡Ê¥·¡¼¥ª¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ö³éË¾¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥é¥¹¥È¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¡È³é¤¯¤Û¤É¤Ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡É¤ò½Å¤Í¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¾×Æ°Åª¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â°ìÊâ¤º¤ÄÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò²»¤ËÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥à¥ë¤Î»Ñ¤ËÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤êÅº¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂè»Í´ü¤ÎºîÉÊ¤ò²»³Ú¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö³éË¾¡×
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¢¥Ë¥áED¥µ¥¤¥ºÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÊÁ´4·ÁÂÖ¡Ë
¡ ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A
CD¡ÜBlu-ray¡¿6,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Blu-ray¤Ë¤Ï2025Ç¯8·î16Æü ¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCiON One-Man Live ¡Èare you ready??¡É¡×¤ò¼ýÏ¿
¢ ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B
CD¡¿2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉõÆþ
£ ÄÌ¾ïÈ×A
1,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ ÄÌ¾ïÈ×B
1,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè4´ü¡Ù
2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
ED¼çÂê²Î¡§¡Ö³éË¾¡×CiON
©Àî¾åÂÙ¼ù¡¦ÉúÀ¥¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Å¾¥¹¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
◾️¡ã2MAN Live¥·¥ê¡¼¥º¡¡CiON¡Çs Love Call 2026 supported by¥é¥¤¥Ö¥Ê¥¿¥ê¡¼¡ä
2026Ç¯
4·î8Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦UNIT³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00¥²¥¹¥È¡§´ñÌ¯ÎéÂÀÏº
4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦BLAZE GOTANDA³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00¥²¥¹¥È¡§ÏÂÅÄ¾§ and HIS BAND
4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦BLAZE GOTANDA³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00¥²¥¹¥È¡§East Of Eden
4·î20Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦UNIT³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00¥²¥¹¥È¡§BRADIO
4·î22Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦UNIT³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00¥²¥¹¥È¡§TRiDENT
¢¨CiON¤ÏÁ´ÆüÄø¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Æ½Ð±é¡£
