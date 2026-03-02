投資会社の経営などで巨万の富を築くも、2019年に未成年の少女らへの性的人身売買の罪で逮捕・起訴され、拘留中に死亡した、投資家・ジェフリー・エプスタイン氏。そんなエプスタイン氏に関する資料、通称“エプスタイン文書”をめぐって、世界中に波紋が広がる中、エプスタイン氏との関係が取り沙汰されている、アメリカのビル・クリントン元大統領が、連邦議会の委員会で証言を行いました。クリントン元大統領は、エプスタイン氏