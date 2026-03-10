米国の司法省は、少女らに対する性的人身売買で起訴され、勾留中に自殺した資産家ジェフリー・エプスタイン氏に関する捜査資料、いわゆるエプスタイン文書を追加公開し、その中にトランプ大統領に関するとんでもない証言が含まれていた。2026年3月10日放送の「サン！シャイン」（フジテレビ系）が伝えた。少女たちを「新鮮な獲物」「まだ手付かずのもの」と呼んでいる証言は13〜15歳だったころに、エプスタイン氏からトランプ氏を