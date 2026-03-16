米司法省が性犯罪で有罪とされた大富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（起訴後に自殺）に関する文書約350万ページを公開して以来、世界で大スキャンダルになっている。トランプ大統領や英アンドリュー元王子ほか多数の著名人の名前が文書で見つかっているからだ。そして、約1万回以上も「伊藤穣一（Joi Ito）」の名前が登場することがわかると、にわかに日本でも大騒ぎとなった。 小野田紀美科学技術政策担当