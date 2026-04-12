世界中を震撼させたエプスタイン事件。1月30日（現地時間、以下同）、米司法省が故ジュフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料、通称「エプスタイン文書」を公開して以降も依然として注目度は高い。そんななかで4月9日には、メラニア・トランプ米大統領夫人が異例の声明を発表。エプスタイン元被告との関係性を真っ向から否定する内容だった。【写真】エプスタイン邸に置かれた写真立て。中央にはトランプ大統領とメラニア