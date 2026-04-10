エプスタイン氏との関係を巡り、メラニア氏がホワイトハウスで異例の声明を発表した/Evan Vucci/Reuters via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領の妻メラニア氏は9日、ホワイトハウスで異例の声明を発表し、有罪判決を受けた性犯罪者の故ジェフリー・エプスタイン氏との関係を否定するとともに、自身とエプスタイン氏を結びつける「うそ」を強く非難した。そのうえで、被害者が証言できるよう、議会に対し公聴会を開くよう求め