BTSのV（ヴィ）が、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）を纏った最新ショットを公開し、圧巻のビジュアルでファンを魅了している。 【写真】BTS V、CELINEを纏う最新ショット／2025年のBTS V × CELINEショット（7本） ■CELINEを纏うBTS Vの“匂い立つような美しさ” 1、3、5枚目のモノクロショットでは、黒のコートに黒シャツ×ネクタイ、コーデュロイのボトムスで登場。