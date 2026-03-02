BTSのV（ヴィ）が、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）を纏った最新ショットを公開し、圧巻のビジュアルでファンを魅了している。

【写真】BTS V、CELINEを纏う最新ショット／2025年のBTS V × CELINEショット（7本）

■CELINEを纏うBTS Vの“匂い立つような美しさ”

1、3、5枚目のモノクロショットでは、黒のコートに黒シャツ×ネクタイ、コーデュロイのボトムスで登場。下ろした前髪の隙間からのぞく視線が印象的だ。ロングコート×タートルネックのオールブラックのコーデには、「CELINE」のロゴが入った大判の赤いスカーフをプラス。肩にさらりとかけ（4枚目）、口元を覆うようにデコラティブに結び（6、8枚目）、さらに腰に巻き付ける（10枚目）など、多彩なアレンジで魅せている。11枚目にはロングコートにグレーのニットを合わせた全身ショットで、小顔と長い脚の抜群のスタイルが目を引く。

12枚目の濡れ感ある髪と端正なVの顔立ちがまるでアート作品のようなアップショット。さらに7、13枚目ではジャケットを素肌に纏い、カメラをまっすぐに見つめる鋭い眼差しを披露。静謐なモノクロの世界観の中で、Vの匂い立つような美しさと色気が際立っている。

最後はCELINEルックのVのムービーも。風に吹かれて揺れる前髪やスカーフ、金属が触れ合うような無機質なサウンド、そしてカメラに向けられる鮮烈な眼差しが相まって、思わず引き込まれる映像に仕上がっている。

投稿には「CELINE Hiver 2026 show March 7th 12pm PARIS TIME」と、パリで開催されるCELINEのショーの日時が記載されている。

SNSでは「まさに眼福」「CELINEテテかっこ良すぎて言葉失う」「どの角度も美しい」「三白眼で見つめられてドキドキ」「素敵すぎてため息」「BTSカムバに向けてどんどんビジュが磨き上げられてる」と絶賛のコメントが寄せられている。

■写真：2025年のBTS V×CELINE