鈴木憲和農水大臣は緊迫化する中東情勢を受け、1日に自身のX（旧ツイッター）を更新した。「中東情勢を踏まえて、今朝から、現地の大使館への出向者の状況や、ドバイに滞在しているJRA所属の競馬関係者の状況（競走馬を含む）などの報告を受けました。邦人保護を第一に、政府あげて万全を期してまいります」と投稿した。ドバイには昨年のJRA年度代表馬フォーエバーヤング（牡5＝矢作）などドバイワールドCデー（3月28日、メイ