【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが2月27日、自身のInstagramを更新。街角でのプライベートショットを公開し、注目を集めている。【写真】「今日好き」出身美女「肩のラインが綺麗」美スタイル際立つ肩出しミニワンピコーデ◆藤田みあ、肩出しコーディネート披露藤田は「シーサー！！！たくさん見つけた」という