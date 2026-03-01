「今日好き」藤田みあ、肩出しミニワンピコーデ披露「スタイル抜群」「ふわふわして可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが2月27日、自身のInstagramを更新。街角でのプライベートショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」出身美女「肩のラインが綺麗」美スタイル際立つ肩出しミニワンピコーデ
藤田は「シーサー！！！たくさん見つけた」というコメントと共に夜の街角でのショットを複数枚投稿。肩出しデザインでフリルがポイントのトップスにミニ丈のスカートと、美しい肩と脚を覗かせた透明感溢れるコーディネートを公開している。
この投稿には「天使みたい」「白統一コーディネート真似したい」「透明感すごい」「ふわふわして可愛い」「肩のラインが綺麗」「スタイル抜群」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村健太朗とカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤田みあ、肩出しコーディネート披露
◆藤田みあの投稿に反響
