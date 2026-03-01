日産「“新型”小さなセダン」発表！日産のメキシコ法人（以下、日産）は、コンパクトセダン「ヴァーサ」に大規模なアップデートを実施した新型モデルを、2026年3月3日に発売すると公式サイトにて予告しました。歴代ヴァーサの同国における累計販売台数100万台を突破しており、「最も売れているクルマ」として君臨する絶対王者が、さらなる進化を遂げて登場します。【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”小さなセダン」