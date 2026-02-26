コロナ禍でタクシードライバーに転身した友人がいます。深夜に車内の密室空間で、さまざまな人間模様やトラブルに遭遇する仕事だけに、テレビでは「タクシードライバーの事件簿」などと特集されることもありますが、実際にそのようなことはあるのか聞いてみたところ、テレビよりも激しいエピソードが出てきました。今回はその中から厳選して3つのエピソードをご紹介します。 ◆泥酔したカップルが盛り上がり…1組目は深夜1時、都内